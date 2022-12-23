تقرير: ماسك يسرح مزيدًا من موظفي "تويتر"

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أنه تم إنهاء خدمات المزيد من موظفي شبكة "تويتر"، كجزء من عمليات التسريح المستمرة تحت إشراف المالك الجديد إيلون ماسك.

وأشارت الشبكة في تقرير الخميس، نقلا عن تغريدات موظفين متضررين إلى أن المسرحين أخيرا هم موظفون من السياسة العامة وفرق الإعلام والترفيه.

وفي إطار عمليات التسريح يوم الخميس، تم تخفيض أعضاء فريق السياسة العامة في الشبكة الذين ظلوا يتابعون عمليات التسريح الجماعي الشهر الماضي، بنحو النصف إلى حوالي 15 موظفًا فقط، حسب الشبكة.