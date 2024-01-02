"سي.إم.إيه سي.جي.إم" ترفع رسوم الشحن بين آسيا والبحر المتوسط

قالت مجموعة "سي.إم.إيه سي.جي.إم" الفرنسية للشحن، الثلاثاء، إنها سترفع رسوم شحن الحاويات من آسيا إلى منطقة البحر الأحمر بما يصل إلى 100%، اعتبارا من 15 كانون الثاني/يناير المقبل، مقارنة بأسعار الأول من يناير.

وأضافت الشركة في مذكرة على موقعها الإلكتروني، أنه "اعتبارا من 15 يناير/كانون الثاني الذي يشير إلى تاريخ التحميل في الموانئ الأصلية وحتى إشعار آخر، سيكون سعر الشحن بجميع أنواعه من سي.إم.إيه سي.جي.إم للحاوية التي يبلغ طولها 40 قدما بين آسيا وغرب البحر المتوسط 6000 دولار، ارتفاعا من 3000 في أول يناير".

كما زادت الشركة رسوم الشحن إلى شرق البحر المتوسط والبحر الأدرياتيكي والبحر الأسود وسوريا بشكل حاد، فيما أحجم متحدث باسم المجموعة عن تقديم مزيد من التفاصيل لرويترز بشأن رفع الرسوم.

وارتفعت أسهم شركات الشحن منذ الهجمات التي شنها الحوثيون على بعض السفن في البحر الأحمر وسط توقعات بأن الطرق الأطول ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن.