مصدر: "هواوي" تفصل أعمالها في روسيا وبيلاروسيا عن رابطة الدول المستقلة

قال مصدر مقرب من شركة هواوي لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إن العملاق الصيني في مجال الاتصالات "هواوي" سيفصل وحدته للأعمال في روسيا وبيلاروسيا عن بقية دول رابطة الدول المستقلة.

وكانت صحيفة "فيدوموستي" الروسية اليومية أول من أفاد بالتحرك نقلًا عن مصادر.

وستخضع الدول الأخرى في رابطة الدول المستقلة، المتألفة من جمهوريات سوفييتية سابقة، لإشراف مكتب "هواوي" في البحرين.

وقال المصدر لـ"رويترز" إن العمل لإجراء التغييرات بدأ، وستصبح الترتيبات الجديدة سارية رسميًا في مطلع عام 2023، ولم ترد "هواوي" بعد على طلب للتعليق.

وأفادت صحيفة "فيدوموستي"، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، بأن "هواوي" نقلت بعض موظفيها في روسيا إلى كازاخستان وأوزباكستان.