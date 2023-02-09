5 شركات تكنولوجيا تسحب أموالها من إسرائيل بسبب خطة "إصلاح القضاء"
أكدت قناة عبرية، أن 5 شركات للتكنولوجيا فائقة السرعة قررت سحب أموالها من إسرائيل، وذلك على خلفية مخاوفها من خطة إصلاح القضاء التي يروج لها الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وذكرت القناة 12 العبرية، الأربعاء، أنه "على خلفية الخطة القضائية أصدرت الشركات الخمس والتي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 7 مليارات دولار، تعليمات للبنوك بتحويل أموالها من حسابات في إسرائيل إلى حسابات بالخارج".
ولم تذكر القناة العبرية أسماء الشركات الخمس، إلا أنها أشارت إلى أن "ذلك يأتي بعد ضغوط من المستثمرين بتلك الشركات، وكمحاولة للتحوط من مخاطر الخطة القضائية لائتلاف نتنياهو".
وتنضم الشركات الخمس الجديدة إلى أربع شركات أخرى اتخذت ذات القرار في وقت سابق، هي: "WIZ" و"Papaya Global" و"Worbit" و"سكاي"، وجميعها تعمل بمجال التكنولوجيا فائقة السرعة، وتقدر قيمة كل منها بنحو مليار دولار.
وتخشى تلك الشركات من التأثيرات الاقتصادية المحتملة لخطة إصلاح القضاء التي يروج لها ائتلاف نتنياهو، خاصة في ظل تحذيرات الخبراء من التأثيرات المحتملة للخطة على الاقتصاد في إسرائيل.
وأوضحت القناة، أن الشركات الخمس أعطت تعليمات بسحب ما قدره 300 مليون دولار من إسرائيل، مبينة أنه تم بالفعل إرسال التعليمات للبنوك من أجل البدء بالإجراءات المتعلقة بذلك، وأنه سيتم الانتهاء من بعضها في الأسابيع المقبلة.
ويأتي ذلك، رغم تأكيد نتنياهو، أن "خطته ائتلافه القضائية لن تضر باقتصاد إسرائيل"، قائلاً: "سمعت مخاوف بشأن تأثير الإصلاح القضائي على مرونتنا الاقتصادية؛ لكن العكس هو الصحيح، الخطة ستعزز الاقتصاد".
وتسببت خطة الإصلاحات القضائية لائتلاف نتنياهو بجدل كبير داخل إسرائيل وخارجها، وأدت لخروج آلاف الإسرائيليين بمظاهرات ضد الحكومة، وسط اتهامات للخطة بالعمل على تشديد السيطرة السياسية على القضاء.