5 شركات تكنولوجيا تسحب أموالها من إسرائيل بسبب خطة "إصلاح القضاء"

ولم تذكر القناة العبرية أسماء الشركات الخمس، إلا أنها أشارت إلى أن "ذلك يأتي بعد ضغوط من المستثمرين بتلك الشركات، وكمحاولة للتحوط من مخاطر الخطة القضائية لائتلاف نتنياهو".

وتنضم الشركات الخمس الجديدة إلى أربع شركات أخرى اتخذت ذات القرار في وقت سابق، هي: "WIZ" و"Papaya Global" و"Worbit" و"سكاي"، وجميعها تعمل بمجال التكنولوجيا فائقة السرعة، وتقدر قيمة كل منها بنحو مليار دولار.

وتخشى تلك الشركات من التأثيرات الاقتصادية المحتملة لخطة إصلاح القضاء التي يروج لها ائتلاف نتنياهو، خاصة في ظل تحذيرات الخبراء من التأثيرات المحتملة للخطة على الاقتصاد في إسرائيل.