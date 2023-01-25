بفضل أداء الأنشطة السحابية.. مايكروسوفت تعلن أرباحا تفوق التوقعات

أعلنت مايكروسوفت كورب أرباحا فصلية أفضل من المتوقع الثلاثاء إذ ساعد الأداء القوي لأنشطة الخدمات السحابية في تعويض تراجعها في سوق الحواسب الشخصية مما دفع أسهم الشركة للارتفاع أربعة بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق.

ومن المرجح أن تهدئ نتائج مايكروسوفت القوية المخاوف من انهيار قطاع التكنولوجيا الذي سرح آلاف الموظفين هذا العام تحسبا لركود اقتصادي.