تهم الاحتيال تكلّف أداني أكثر من 100 مليار دولار

تعمّقت الأزمة المرتبطة بالملياردير الهندي غوتام أداني، اليوم الخميس، مع تجاوز إجمالي الخسائر في قيمة إمبراطوريته المالية المديونة 100 مليار دولار بعدما ألغت فجأة عملية بيع لأسهمها.

وجاء تبخّر أكثر من ثلث قيمة المجموعة التابعة للملياردير في أعقاب اتهامات بعمليات احتيال في المحاسبة نشرتها شركة "هندنبرغ ريسرتش" الأمريكية في 24 كانون الثاني/ يناير.

وهبطت قيمة الشركة الرئيسية "أداني انتربرايزس" بأكثر من 25 %، الخميس، في نسبة تضاف إلى تراجع الأربعاء بلغ 30 % تقريبا.