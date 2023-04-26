روسيا ستصادر الأصول الأجنبية حال حدوث إجراء مماثل لأصولها في الخارج

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الثلاثاء، مرسومًا يقضي بمصادرة الأصول الأجنبية في حالة مصادرة الأصول الروسية في الخارج.

وبحسب المرسوم، فإنه من بين الأصول الأجنبية التي يمكن نقلها إلى الوكالة الفيدرالية لإدارة ممتلكات الدولة، أصول شركتي توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية "Fortum" و"Unipro".