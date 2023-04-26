روسيا ستصادر الأصول الأجنبية حال حدوث إجراء مماثل لأصولها في الخارج
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء اليوم الثلاثاء، مرسومًا يقضي بمصادرة الأصول الأجنبية في حالة مصادرة الأصول الروسية في الخارج.
وبحسب المرسوم، فإنه من بين الأصول الأجنبية التي يمكن نقلها إلى الوكالة الفيدرالية لإدارة ممتلكات الدولة، أصول شركتي توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية "Fortum" و"Unipro".
وكشفت "بلومبيرغ"، مؤخرًا، أن هناك سعيًا أمريكيًا لنقل الأصول الروسية المصادرة إلى أوكرانيا، بموجب العقوبات المفروضة على موسكو.
ونقلت "بلومبيرغ" عن أندرو آدامز رئيس وحدة وزارة العدل، المكلّفة بمصادرة الأصول الروسية، قوله إن "هذا الإجراء يقطع الأموال عن الكرملين".
كما تدرس مجموعة عمل خاصة، تابعة للاتحاد الأوروبي، طرق استخدام أصول روسيا المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا.
وقالت وزيرة الشؤون الأوروبية السويدية جيسيكا روسوال إن إنشاء مجموعة العمل يأتي انطلاقًا من التزام الشركاء الأوروبيين بضرورة دفع روسيا تكاليف إعمار أوكرانيا.
وأضافت أن قيمة الأموال الروسية المجمدة تبلغ 300 مليار دولار تتبع البنك المركزي و20 مليارًا تعود ملكيتها للقطاع الخاص.