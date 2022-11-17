السودان.. اتفاقية لإنشاء أطول خط حديدي في البلاد بكلفة 15 مليار دولار

وقعت الحكومة السودانية مع شركة الخليج للبترول "القطرية"، اليوم الخميس، اتفاقية لتشييد خط سكة حديد يمتد من مدينة بورتسودان شرق السودان إلى مدينة أدري الحدودية مع دولة تشاد في الغرب.

وتمول شركة الخليج للبترول المحدودة، المشروع بمبلغ 15 مليار دولار، عبر نظام البناء والتشغيل، طبقاً لوكالة السودان للأنباء (سونا).

ووقع نيابة عن حكومة السودان، وزير النقل، هشام أبوزيد، فيما وقع عن شركة الخليج للبترول المحدودة، المهندس عبدالعزير الدليمي، رئيس مجلس الإدارة، بحضور وزير المالية، جبريل إبراهيم.

وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، أن "الاتفاق يشمل إنشاء خط سكة حديد حديث ومعياري سريع يربط الميناء الرئيس للبلاد بآخر نقطة في المنطقة الغربية".

وأضاف أن "المشروع يخدم عدداً من دول الجوار منها تشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان وإثيوبيا"، مشيراً إلى أن دراسة المشروع الأولية قدرت التكلفة بـ 15مليار دولار.

وقال إن "المشروع سيحرك كل الطاقات الاقتصادية في البلاد من مصانع الحديد والأسمنت، ومصانع الخدمات، ويوفر عدداً من الوظائف، بجانب العمل التجاري والصناعي في القطاعات المختلفة، فضلاً عن تحريك الاقتصاد القومي بصورة كبيرة من خلال ربط السودان بدول الجوار والموانئ السودانية بالقارة الإفريقية".

من جانبه أوضح وزير النقل، هشام علي أبوزيد، أن خط سكة حديد (بورتسودان – أدري) بطول 2467 كيلو مترا، ويخدم (134) محطة تتوزع بين المدن والقرى في المناطق الحضرية والريفية.

إلى ذلك قال المهندس عبد العزيز الدليمي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للبترول المحدودة، إن "المشروع يتم تنفيذه بأفضل وأحدث التقنيات في العالم التي بدأ تطبيقها في أوربا خاصةً ألمانيا، وهي تكنولوجيا صديقة للبيئة وسيسهم المشروع في تذليل الصعوبات اللوجستية المتعلقة بنقل البضائع والبشر من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك".

وأكد الدليمي التزام شركته بتنفيذ المشروع في الزمن المحدد، لخدمة أهل السودان ودول الجوار الإفريقي.