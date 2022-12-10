رئيس مبادلة: الشركة تنظر إلى عام 2023 الصعب بعين اقتناص الفرص

قال خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي، اليوم السبت، إن عام 2023 سيكون عاما صعبا للاقتصاد العالمي، لكن الصندوق سيركز على الفرص التي تخدم أهدافا ذات مدى أبعد.

وأضاف المبارك في مؤتمر السياسات العالمي في أبوظبي: "إذا نظرت إلى أفق عام واحد، نعم سيكون عام 2023 قاسيا.. مع تأثيرات معاكسة أكثر من المواتية في معظم الأماكن حول العالم".

وتابع المبارك: "ستكون هناك تعديلات كبيرة على التقييمات وضغوط الركود في العديد من الأماكن حول العالم.. لكنني أنظر للأمر بعين اقتناص الفرص" في مدى يتراوح بين خمس وعشر سنوات.