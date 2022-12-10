رئيس مبادلة: الشركة تنظر إلى عام 2023 الصعب بعين اقتناص الفرص
قال خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي، اليوم السبت، إن عام 2023 سيكون عاما صعبا للاقتصاد العالمي، لكن الصندوق سيركز على الفرص التي تخدم أهدافا ذات مدى أبعد.
وأضاف المبارك في مؤتمر السياسات العالمي في أبوظبي: "إذا نظرت إلى أفق عام واحد، نعم سيكون عام 2023 قاسيا.. مع تأثيرات معاكسة أكثر من المواتية في معظم الأماكن حول العالم".
وتابع المبارك: "ستكون هناك تعديلات كبيرة على التقييمات وضغوط الركود في العديد من الأماكن حول العالم.. لكنني أنظر للأمر بعين اقتناص الفرص" في مدى يتراوح بين خمس وعشر سنوات.
وأشار المبارك إلى أن مبادلة، بصفتها مستثمرًا عالميًا، ستواصل اتباع نهج استثماري ينظر إلى أنماط النمو والعوائد المستدامة طويلة الأجل، كما ستواصل التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وأضاف أنه بينما قدمت أوروبا "صورة للتحدي"، قدمت الهند بكثافتها السكانية العالية والطبقة المتوسطة المتنامية في مجتمعها ومسارها الاقتصادي "صورة يمكنك أن ترى فيها نموًا".
وقال المبارك إن الإمارات، التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) العام المقبل، تسعى إلى محفظة متوازنة في مجال إنتاج الطاقة تشمل مصادر الطاقة المتجددة وتلك التقليدية.
وأعلنت أبوظبي الخميس الماضي عن هيكل جديد لشركتها الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، إذ أصبحت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الحكومية وشركتا طاقة ومبادلة مساهمين فيها مع احتفاظ مبادلة بحصتها البالغة 33%.
وتهدف مبادلة إلى زيادة قدرتها إلى 100 غيغاوات على الأقل من الطاقة المتجددة، وأغلبها من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بحلول عام 2030.