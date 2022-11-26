أمريكا تحظر بيع معدات شركتين صينيتين لأسباب أمنية

وقالت لجنة الاتصالات إنها أقرت قواعد نهائية تحظر بيع أو استيراد المعدات التي يُعتقد أنها تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي وذلك في أحدث حملة على شركات صناعة معدات الاتصالات الصينية.