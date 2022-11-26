المتجر الرئيسي لشركة هواوي في مدينة شينزين بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين
المتجر الرئيسي لشركة هواوي في مدينة شينزين بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين

أمريكا تحظر بيع معدات شركتين صينيتين لأسباب أمنية

رويترز
رويترز

حظرت لجنة الاتصالات الاتحادية الأمريكية الجمعة الموافقة على معدات اتصالات جديدة من شركتي هواوي تكنولوجيز وزد تي آي الصينيتين لأنها تشكل "خطرا غير مقبول" على الأمن القومي الأمريكي.

المتجر الرئيسي لشركة هواوي في مدينة شينزين بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين
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وقالت لجنة الاتصالات إنها أقرت قواعد نهائية تحظر بيع أو استيراد المعدات التي يُعتقد أنها تشكل خطرا على الأمن القومي الأمريكي وذلك في أحدث حملة على شركات صناعة معدات الاتصالات الصينية.

المتجر الرئيسي لشركة هواوي في مدينة شينزين بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين
لقاء "صريح" بين مستشار الأمن القومي الأمريكي ومسؤول صيني كبير

ورفضت هواوي التعليق ولم ترد شركة زد تي آي على الفور على طلب للتعليق.

وتم اقتراح هذه الفكرة لأول مرة في منتصف عام 2021.

أمريكا
اقتصاد

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