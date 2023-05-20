الكويت.. تأسيس أول شركة تابعة لـ"غوغل" دون وكيل محلي
وافقت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، اليوم السبت، على إطلاق شركة "غوغل" للخدمات السحابية لتعمل في السوق الكويتي برأسمال يقدر بنحو 600 ألف دينار كويتي ما يعادل نحو"1.962 مليون دولار".
ويتيح الترخيص الجديد لـ "غوغل" المملوكة بالكامل لشركة غوغل أوروبا والشرق الأوسط للعمل دون الحاجة إلى وكيل محلي.
و"تتمتع الشركة الجديدة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ تسجيل قيدها بالسجل التجاري، فيما يمتد عقد التأسيس لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري"، وفقا لصحيفة "الراي" المحلية.
وتتمثل أغراض الشركة الجديدة في أنشطة البرمجة الحاسوبية والخدمات الفنية والتقنية والحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبية وتجهيز البيانات واستضافة المواقع على الشبكة بالإضافة إلى ترويج المنتجات.