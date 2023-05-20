الكويت.. تأسيس أول شركة تابعة لـ"غوغل" دون وكيل محلي

وافقت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، اليوم السبت، على إطلاق شركة "غوغل" للخدمات السحابية لتعمل في السوق الكويتي برأسمال يقدر بنحو 600 ألف دينار كويتي ما يعادل نحو"1.962 مليون دولار".

ويتيح الترخيص الجديد لـ "غوغل" المملوكة بالكامل لشركة غوغل أوروبا والشرق الأوسط للعمل دون الحاجة إلى وكيل محلي.