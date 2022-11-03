تقرير: أزمة الغاز فرصة لأمريكا لجذب الشركات الأوروبية

قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن أزمة الغاز التي تعصف بالقارة الأوروبية بسبب توقف معظم الإمدادات الروسية تشكل فرصة للولايات المتحدة لجذب الشركات الأوروبية الكبرى؛ نظرا لتوفر إمدادات الطاقة فيها.

وأشارت الصحيفة في تقرير، يوم الأربعاء، إلى أن التوتر المتزايد بين الصين والغرب بدأ يغير حساب الشركات، لافتة إلى أن الاستثمارات الألمانية المباشرة في الصين انخفضت خلال جائحة كورونا، ولم تنتعش بعد تراجع الوباء.

وقالت الصحيفة: "لدى الولايات المتحدة الآن فرصة نادرة لجذب الشركات الأوروبية متعددة الجنسيات في وقت تشهد فيه سلاسل التوريد تقلبًا بالفعل".

وأضافت الصحيفة: "نظرًا لأن الشركات تقرر المصانع التي يجب تحديثها ومتى يكون من المنطقي البدء من مكان آخر، فمن الواضح أن تكاليف الطاقة ستلعب دورًا، وهنا، تتمتع الولايات المتحدة بميزة حاسمة على أوروبا، وهي أن إمدادات الغاز الطبيعي محلية وموثوقة وأرخص باستمرار".

استثمار "شل"

ولفتت الصحيفة إلى أنه على سبيل المثال، فإن شركة "شل" البريطانية اتخذت قرارا في عام 2016 لبناء مصنع بتروكيماويات بقيمة 6 مليارات دولار بالقرب من مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قربها من مصادر الغاز الطبيعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن "شل" أكملت أعمال البناء، وتتوقع أن تبدأ في تصنيع البلاستيك هناك بحلول نهاية العام، فيما وصف الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته بن فان بيردن ذلك بأنه جزء من "التحول إلى الأمريكتين، اللتين يبدو أنهما أكثر تميزًا من الناحية الهيكلية بالتأكيد الآن وربما لبضع سنوات قادمة".

ومثل العديد من الشركات الأوروبية الأخرى، اختارت "شل" أيضًا موقع مصنع قريب من العملاء المحتملين في الولايات المتحدة.

قاعدة صادرات

وقالت الصحيفة: "لكن الشركات الأخرى التي استثمرت في الإنتاج المحلي للأمريكيين وجدت أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون قاعدة جيدة للصادرات"، لافتة إلى أنه عندما افتتحت شركة "مرسيدس" مصنعًا خارج مدينة توسكالوسا بولاية ألاباما في التسعينيات، كانت تتطلع إلى الاستفادة من السوق الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن المنشأة أصبحت الآن أكبر بخمس مرات، وهي تصنع جميع سيارات الدفع الرباعي الكبيرة للشركة الألمانية، ويتم تصدير ثلثيها.

وتابعت الصحيفة: "هذا القرار المبكر لاختيار ألاباما لا يزال يتردد صداه... وقد اختارت "مرسيدس" أخيرا تصنيع سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الخاصة بها في نفس الموقع، وفتحت مصنعًا محليًا للبطاريات لتزويدها.. ومن المثير للسخرية أن الطاقة أصبحت الآن عامل جذب للشركات التي تفكر في التوسع في الولايات المتحدة".

ارتفاع تكلفة الطاقة

وذكرت الصحيفة أنه في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، ساعد ارتفاع تكاليف الطاقة في دفع تراجع إنتاج الصلب الأمريكي، لكن ثورة النفط الصخري غيرت الديناميكيات، فيما أعطى الغزو الروسي لأوكرانيا دعوة للاستيقاظ بشأن موثوقية الإمدادات.

وقال محلل الطاقة البريطانية ستيفن شورك: "في غضون 20 عامًا، قد ينتهي كل هذا، لكن المعروف هو أن الغاز الطبيعي الأمريكي هو الأرخص في العالم وسيبقى على هذا النحو لبعض الوقت، ومع خفض الشركات للانبعاثات الكربونية، يجب أن تصبح أسعار الوقود الأحفوري أقل أهمية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى توسيع ميزتها في مجال الطاقة من خلال قانون خفض التضخم الذي تم تمريره مؤخرًا، مضيفة أن المتحمسين يعتقدون أن طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الولايات المتحدة وكذلك الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنشاؤه باستخدام الطاقة المتجددة، في طريقها لأن تصبح من بين الأرخص في العالم.

وعلى الرغم من أهميتها، فإن أسعار الطاقة لا تؤثر بشكل أساسي على قرارات الاستثمار، وفقا للصحيفة، التي أوضحت أن مديري الشركات الأوروبية يريدون أيضًا سياسات مستقرة وعمالة ماهرة بشكل مناسب.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: "يخشى بعض المديرين التنفيذيين أيضًا أن الصراع الحزبي المتزايد حول الاستثمار المدفوع بيئيًا سيؤدي إلى مشاكل لشركات الاتحاد الأوروبي التي يجب أن تمتثل لتفويضات تغير المناخ التي تحركها بروكسل، لقد منح الروس الولايات المتحدة فرصة لكسب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة في قطاعها الصناعي؛ ما لم يقوض السياسيون هذه الفرصة".