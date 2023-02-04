تويتر توزع جزءا من عائدات الإعلانات على منتجي المحتوى

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر الجمعة إن منصة التواصل الاجتماعي ستبدأ في تشارك عائدات الإعلانات مع بعض منتجي المحتوى.

واعتبارا من الجمعة، سيتم توزيع حصص من عائدات الإعلانات التي تظهر في سلاسل الردود على تغريدات منتجي المحتوى. وقال ماسك إن المستخدم يجب أن يكون مشتركا في علامة التحقق الزرقاء.