باستثمار مليار دولار.. "علي بابا" تخطط لإنشاء مركز لوجستي بمطار إسطنبول

كشف مايكل إيفانز، رئيس علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، أن المجموعة تخطط لإنشاء مركز لوجستي في مطار إسطنبول ومركز بيانات بالقرب من العاصمة التركية أنقرة باستثمار يتجاوز مليار دولار.

ونقلت صحيفة "صباح" التركية عن مايكل إيفانز، قوله في مقابلة، إن الشركة تتطلع إلى الاستثمار في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وإنها "ترى تركيا قاعدة إنتاج قوية للغاية".