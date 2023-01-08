باستثمار مليار دولار.. "علي بابا" تخطط لإنشاء مركز لوجستي بمطار إسطنبول
كشف مايكل إيفانز، رئيس علي بابا الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، أن المجموعة تخطط لإنشاء مركز لوجستي في مطار إسطنبول ومركز بيانات بالقرب من العاصمة التركية أنقرة باستثمار يتجاوز مليار دولار.
ونقلت صحيفة "صباح" التركية عن مايكل إيفانز، قوله في مقابلة، إن الشركة تتطلع إلى الاستثمار في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وإنها "ترى تركيا قاعدة إنتاج قوية للغاية".
المجموعة تتطلع إلى الاستثمار في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، لذلك نرى تركيا قاعدة إنتاج قوية للغاية.
مايكل إيفانز، رئيس علي بابا
وتابع "لدينا خطة استثمارية جادة في مطار إسطنبول. يمكننا تقييم خطط للصادرات الإلكترونية من هنا إلى أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة الشرق الأقصى. نخطط لاستثمار أكثر من مليار دولار".
وتدعم علي بابا منصة ترينديول، وهي واحدة من أشهر منصات التجارة الإلكترونية في تركيا.
علي بابا تدعم منصة ترينديول، وهي واحدة من أشهر منصات التجارة الإلكترونية في تركيا.
وقال إيفانز "سبب اختيارنا لترينديول كان لأن تقنياتها متقدمة وإمكانياتها رائعة. سنجعل هذا المكان قاعدة لأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط".