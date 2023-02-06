"أوراكل" تخطط لاستثمارات بـ 1.5 مليار دولار في السعودية

وقال نيك ريدشو نائب رئيس "أوراكل" خلال مقابلة في دبي: "نضع اللمسات النهائية على خطط الفتح في منطقة الرياض. ما زلنا نتعاون مع موردينا قبل أن يتسنى لنا إعلان الموعد الفعلي".

وأضاف أن الاستثمار سيكون على مدى أعوام، لكن دون ذكر تفاصيل. وأردف قائلا إن "أوراكل" توسع أيضا طاقة منطقتها السحابية في جدة التي بدأت الشركة العمل بها للمرة الأولى في 2020.

وأعلنت الشركة ذلك في أثناء تجمع شركات تكنولوجيا عالمية في مؤتمر كبير للقطاع في العاصمة السعودية.

وخصصت المملكة مئات المليارات من الدولارات لعملية تحول اقتصادي تعرف باسم رؤية 2030 يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.