داماك العقارية الإماراتية تبيع صكوكًا لأجَل 3 سنوات اليوم

أظهرت وثيقة مصرفية أن شركة داماك العقارية الإماراتية ومقرها دبي تعتزم اليوم الثلاثاء إصدار سندات إسلامية (صكوك) بالحجم القياسي لأجَل ثلاث سنوات، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين انطلقت الأسبوع الماضي.

والإصدار بالحجم القياسي يعني أنه عادة لا يقل عن 500 مليون دولار.

وأظهرت وثيقة من أحد البنوك المكلفة بهذه الصفقة أن الشركة طلبت أن يكون معدل الربح المبدئي في حدود 8.125%.