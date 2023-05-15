ماكرون يناقش مع إيلون ماسك مشاريع استثمارية

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الملياردير إيلون ماسك اليوم الإثنين، في باريس لمناقشة استثمارات محتملة، فيما ينظم الزعيم الفرنسي قمة تهدف إلى إقناع قادة الأعمال بإنشاء مشاريع في فرنسا.

واستضاف ماكرون ثاني أغنى رجل في العالم، وهو المدير التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات الكهربائية وشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" وشركة "سبايس إكس" للاستكشاف الفضائي، بعد 6 أشهر من آخر لقاء بينهما في الولايات المتحدة.

وجرى اللقاء في قصر الإليزيه قبل أن يتوجه كلاهما إلى قصر فرساي لحضور الدورة السادسة من قمة "اختر فرنسا" التي ينظمها الرئيس سعيا لجذب الاستثمار.