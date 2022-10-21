للمرة الأولى في تاريخها.."زارا" تتاجر في الملابس المستعملة

أطلقت "إنديتكس"، مجموعة الأزياء التي تمتلك العلامة التجارية "زارا" خدمة جديدة للتجارة في الملابس المستعملة ببريطانيا.

وقالت زارا اليوم الجمعة، إنها ستطلق خدمة لعملائها في بريطانيا لبيع الملابس المستعملة أو إصلاحها أو التبرع بها، مما ينقل العلامة التجارية الإسبانية إلى تجارة الملابس المستعملة.

وستتوفر المنصة، التي سيتم إطلاقها في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، من خلال متاجر زارا وموقعها الإلكتروني وتطبيق على الهاتف المحمول.

وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها إنديتكس، مجموعة الأزياء التي تمتلك زارا، خدمة لإعادة بيع منتجاتها.

وقالت الشركة، إن المبادرة ستسهم في الحد من الهدر واستهلاك المواد الخام، دون أن توضح ما إذا كانت ستوسع الخدمة لتشمل أسواقًا أخرى.

وستجلب منصة (زارا بري-أوند) للعلامة التجارية الإسبانية النجاح الذي تحقق في مبيعات ملابس زارا المستعملة على منصات أخرى عبر الإنترنت وبين المتسوقين على شبكات التواصل الاجتماعي، مثل إنستغرام.

وتقدم "زارا" بالفعل للعملاء خيار التبرع بملابسها للأعمال الخيرية في العديد من الأسواق.

وسيتمكن عملاء زارا في بريطانيا أيضًا من البحث عن إصلاحات لأي ملابس مستعملة من إنتاج الشركة من أي موسم، وينظم المتسوقون الأمر عبر الإنترنت أو في المتاجر.

ولدى إنديتكس 100 متجر في المملكة المتحدة من بينها 60 متجرًا لزارا.