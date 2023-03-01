"فورد" تطور سيارة تعيد نفسها للمعرض عند تعثر مالكها عن دفع الأقساط

قدمت شركة "فورد" براءة اختراع لسيارة لن تمنح صاحبها الفرصة للتهرب من الأقساط، لأنها "ستصادر نفسها" وتعود إلى المعرض عند تأخره عن الدفع.

وتخطط شركة صناعة السيارات الشهيرة للضغط على المالك المتعثر تدريجيًا لتحفيزه على سداد الأقساط، من خلال تعطيل "ميزات الراحة"، وتشغيل الأصوات داخل السيارة، والحد من الأماكن الذي يمكن قيادة السيارة فيها.

وإذا فشلت هذه الإجراءات، ستقوم السيارة بتنشيط ميزة القيادة الذاتية والاتجاه إلى المعرض أو ساحة الخردة.

وتتلخص براءة الاختراع في جهاز "كمبيوتر الاسترداد" الذي سيتم تثبيته في السيارة لتنفيذ هذه المهمة.