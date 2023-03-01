"فورد" تطور سيارة تعيد نفسها للمعرض عند تعثر مالكها عن دفع الأقساط
قدمت شركة "فورد" براءة اختراع لسيارة لن تمنح صاحبها الفرصة للتهرب من الأقساط، لأنها "ستصادر نفسها" وتعود إلى المعرض عند تأخره عن الدفع.
وتخطط شركة صناعة السيارات الشهيرة للضغط على المالك المتعثر تدريجيًا لتحفيزه على سداد الأقساط، من خلال تعطيل "ميزات الراحة"، وتشغيل الأصوات داخل السيارة، والحد من الأماكن الذي يمكن قيادة السيارة فيها.
وإذا فشلت هذه الإجراءات، ستقوم السيارة بتنشيط ميزة القيادة الذاتية والاتجاه إلى المعرض أو ساحة الخردة.
وتتلخص براءة الاختراع في جهاز "كمبيوتر الاسترداد" الذي سيتم تثبيته في السيارة لتنفيذ هذه المهمة.
وتخطط الشركة لاعتماد خطوات تتصاعد تدريجيًا عند تأخر مالك السيارة عن سداد مستحقات الشركة، حيث ستبدأ بإرسال إخطار إلى السيارة أو الهاتف الذكي للمالك، وإذا تم تجاهل هذه الرسائل، تقوم الشركة بتعطيل ميزات مثل الموسيقى وتكييف الهواء، على أمل دفع المالك لسداد الدَّين.
وستكون الخطوة التالية هي تشغيل أصوات مزعجة، مثل الرنين أو الأزيز داخل السيارة عندما يجلس السائق أمام عجلة القيادة، التي تستمر حتى يتم إيقاف تشغيل السيارة.
أما الخطوة التالية فستكون تقييد الوصول إلى السيارة خلال أيام أو أوقات معينة، مثل عطلات نهاية الأسبوع، بينما ستعمل في أيام العمل في محاولة لتجنب إعاقة قدرة المالك على سداد المدفوعات.
في حين ستكون الخطوة الأخيرة هي رحيل السيارة والذهاب إلى المعرض أو ساحة الخردة لإعادة تدويرها، بحسب حالتها.