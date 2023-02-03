الملياردير الهندي غوتام أداني ينفي أن يكون مدينًا لرئيس الوزراء مودي بنجاحه

وعُلّق أيضًا التداول في أسهم "أداني باور/" Adani Power و"أداني غرين انرجي/" Adani Green Energy و"أداني ترانسميشن/" Adani Transmission و"أداني توتال غاز/" Adani Total Gas، التي تملك فيها المجموعة الفرنسية العملاقة "توتال إنرجي" حصة نسبتها 37,4%.

وجرى تأجيل جلسة البرلمان اليوم الجمعة لليوم الثاني على التوالي بعد مداخلات متكررة من نواب معارضين طالبوا الحكومة بطرح قضية أداني للنقاش ومستوى تأثّر مصارف القطاع العام والمؤسسات المالية.

إلغاء بيع أسهم

وتوسّعت بسرعة بالغة عمليات أداني، البالغ من العمر 60 عامًا، المعروف بابتعاده من الأضواء والذي لم يكمل تعليمه في المدرسة، بينما ارتفعت أسهم "أداني انتربرايزس" بأكثر من 1000% مدى السنوات الخمس الأخيرة.

وكان حتى الأسبوع الماضي ثالث أغنى رجل في العالم، ليخرج بحلول، اليوم الجمعة من قائمة "فوربز" لأغنى 20 شخصا في العالم مع خسارته عشرات مليارات الدولارات من ثروته.

وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء الماضي، ألغت شركة أداني الرئيسية عملية بيع أسهم بقيمة 2,5 مليار دولار كان من المفترض أن تساعد على خفض مستويات الديون، التي تشكّل مصدر قلق وإعادة الثقة وتوسيع قاعدة أصحاب الأسهم لديها.