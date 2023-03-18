موانئ أبوظبي تستثمر 200 مليون دولار في ميناء سفاجا المصري
وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاق امتياز مدته 30 عاما بقيمة 200 مليون دولار؛ لتطوير وتشغيل ميناء سفاجا المصري، وفقا لبيان أصدرته مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم السبت.
وأضاف البيان: "كما وقعت موانئ أبوظبي اتفاقيتين لمدة 15 عاما لإنشاء محطتين في ميناء العريش وميناء غرب بورسعيد لمناولة الأسمنت، وأربع اتفاقيات مبدئية تشمل موانئ مصرية تطل على البحرين الأحمر والمتوسط".
في إطار اتفاق الامتياز، ستخصص مجموعة موانئ أبوظبي استثمارات إجمالية تصل إلى 200 مليون دولار لتطوير البنى الفوقية وتجهيز المعدات، والأبنية والمرافق العقارية الأخرى.
بيان لموانئ أبوظبي
وقال: "وفي إطار اتفاق الامتياز، ستخصص مجموعة موانئ أبوظبي استثمارات إجمالية تصل إلى 200 مليون دولار لتطوير البنى الفوقية وتجهيز المعدات، والأبنية والمرافق العقارية الأخرى، وشبكة الخدمات العامة داخل منطقة الامتياز، على أن يتم إنفاق أغلب تلك المصروفات الرأسمالية بين عامي 2024 و2025".