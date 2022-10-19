"إم بي سي" السعودية توقع شراكة مع شركتي إنتاج تركيتين

قالت مجموعة "إم بي سي" المملوكة للسعودية، وهي أكبر مجموعة للخدمات الإعلامية في المنطقة، الأربعاء، إنها وقعت شراكة مدة خمس سنوات مع شركتي إنتاج تركيتين، في إشارة إلى إنهاء مقاطعة غير رسمية فرضتها السعودية على تركيا، وسط مساعي البلدين لتحسين العلاقات.

وأوضحت المجموعة التي ألغت في مارس/آذار 2018 برامج تركية من بينها مسلسلات تحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهور العربي، في بيان صدر عنها، أن "الشراكة ستسمح لها بالعرض الحصري لمحتوى من شركتي ميديابيم وأي يابيم، وإنتاج محتوى أصلي باللغة العربية في السعودية".

وأفادت "إم بي سي"، بأن "محتوى ميديابيم وأي يابيم سيكون متاحا على قنوات المجموعة ومنصتها عبر الإنترنت شاهد في مواعيد بثه في تركيا" مبينة أنها "ستتعاون مع شركتي الإنتاج التركيتين لتطوير وإنتاج محتوى باللغة العربية، مع البدء في تصويره بالمملكة والمنطقة في السنوات المقبلة".

وتهيمن شركتا الإنتاج على صناعة الدراما التلفزيونية في تركيا وغيرها بمسلسلات تُعرض في أوقات ذروة المشاهدة غزت آسيا الوسطى والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.