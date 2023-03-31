الأولى بعد كورونا.. ماسك يعتزم زيارة الصين أبريل المقبل

قال مصدران مطلعان لرويترز، إن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، يعتزم زيارة الصين في أبريل/ نيسان على أقرب تقدير، ويسعى لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء لي كه تشيانغ.

ولم ترد "تسلا" أو مكتب معلومات مجلس الدولة في الصين على طلب تعليق.