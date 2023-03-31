الأولى بعد كورونا.. ماسك يعتزم زيارة الصين أبريل المقبل
قال مصدران مطلعان لرويترز، إن الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، يعتزم زيارة الصين في أبريل/ نيسان على أقرب تقدير، ويسعى لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء لي كه تشيانغ.
ولم ترد "تسلا" أو مكتب معلومات مجلس الدولة في الصين على طلب تعليق.
والصين هي ثاني أكبر سوق لـ "تسلا" بعد الولايات المتحدة، حيث يعد مصنع "تسلا" في شنغهاي أكبر مركز إنتاج لشركة صناعة السيارات الكهربائية الشهيرة.
وستكون زيارة ماسك للصين الأولى منذ تفشي وباء كوفيد-19، ومنذ فوز الرئيس شي جين بينغ بولاية رئاسية ثالثة.