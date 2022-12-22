استطلاع: قطاع السيارات "لا يثق" بثورة المركبات الكهربائية

ويأتي هذا في وقت تحظر فيه مجموعة من الولايات الأمريكية المختلفة، بما فيها كاليفورنيا ونيويورك وكولورادو، السيارات التي تعمل بالغاز أو تتخلص منها تدريجيًا حتى عام 2035.

واستهدفت إدارة الرئيس جو بايدن المركبات الكهربائية لتعويض نصف جميع السيارات المباعة في الولايات المتحدة بحلول عام 2030، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتقول الصحيفة إن هناك عددًا من العقبات المختلفة التي تواجه الصناعة، بعضها ازداد سوءًا منذ الاستطلاع الأخير.

وعلى الصعيد العالمي، استمرت أسعار البطاريات في الارتفاع، وأدت مشكلات سلسلة التوريد التي تفاقمت بسبب إغلاق كوفيد في آسيا إلى ذلك.

ولا تزال السيارات الكهربائية تكلف ما يقرب من 20 ألف دولار، أكثر من سيارات الغاز التقليدية، حيث بلغ متوسط تكلفة المركبات الكهربائية 65.041 دولار، الشهر الماضي، بحسب Kelley Blue Book الشركة المتخصصة في تقييم وأبحاث السيارات.

وزعمت KPMG أن نتائج الاستطلاع الجديدة تظهر أن التوقعات حول المركبات الكهربائية تعود إلى مستويات أكثر واقعية في مواجهة مشكلات الإنتاج وعقبات التكلفة.

وفي وقت سابق من هذا العام، تحسر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، على مشكلات سلسلة التوريد التي قال إنها تسببت في خسارة المصانع الأمريكية لمليارات الدولارات بسرعة.