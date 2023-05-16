دبي تعزز الدعم للشركات العائلية
أعلنت مؤسسة جديدة في دبي، تركز على الشركات المملوكة لعائلات، اليوم الثلاثاء، أنها ستدعم نمو تلك الشركات وتساعدها على الاستمرار خلال انتقال قيادتها عبر الأجيال.
وقالت "غرف دبي" التي تمثل مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، إنها أنشأت مركز دبي للشركات التي تملكها عائلات لتوعية الشركات في أمور انتقال القيادة والتخطيط والنمو.
ونقلت وكالة "رويترز" عن عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، قوله إن دبي "تعتزم أيضا تدشين مركز لمنازعات الشركات العائلية لحل النزاعات خارج المحاكم".
وأضاف الغرير: "لقد تغير حجم الشركات العائلية في الخمسين عاما الماضية من شركات أصغر إلى شركات بمليارات الدولارات.. لقد زادت أهمية ضمان أن يصبح الانتقال من المؤسس إلى الجيل التالي سلسا بشدة وبلا المتاعب".
وتابع: "من المهم إشراك وتعليم الجيل القادم في الشركات العائلية قبل وفاة المؤسس (..) يتعين تعليم الأخوات والأمهات أيضا لأنهن سيصبحن ذات يوم صاحبات هذا العمل، وسيُطلب منهن ذات يوم التصويت".
ويستهدف قانون الشركات العائلية الجديد في الإمارات الذي دخل حيز التنفيذ في يناير كانون الثاني تحسين كيفية انتقال قيادة الشركات إلى الأجيال المتعاقبة.
وقال الغرير: "خلال العامين أو الأعوام الثلاثة القادمة لدينا تشريعات كافية لمساعدتنا"، وبعد ذلك قد تكون هناك حاجة لتشريع جديد.