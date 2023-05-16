دبي تعزز الدعم للشركات العائلية

أعلنت مؤسسة جديدة في دبي، تركز على الشركات المملوكة لعائلات، اليوم الثلاثاء، أنها ستدعم نمو تلك الشركات وتساعدها على الاستمرار خلال انتقال قيادتها عبر الأجيال.

وقالت "غرف دبي" التي تمثل مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة، إنها أنشأت مركز دبي للشركات التي تملكها عائلات لتوعية الشركات في أمور انتقال القيادة والتخطيط والنمو.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، قوله إن دبي "تعتزم أيضا تدشين مركز لمنازعات الشركات العائلية لحل النزاعات خارج المحاكم".