"هواوي"و"درون تك" تتعاونان لتطوير الزراعة المستدامة

أعلنت شركة "هواوي" الصينية عن تعاونها مع شركة "درون تك" المختصة في خدمات "الدرونز" في النمسا، لتطوير تقنيات زراعية ذكية باستخدام نظام "5 جي".

وبدأ المشروع المشترك، في 2021، من خلال جمع تقنيات إنترنت الأشياء و"5 جي" لتطوير الزراعة المستدامة، واستضاف المشروع خبراء في الزراعة والتقنيات الرقمية، لمناقشة كيفية توظيف الاتصالات السريعة (5 جي) في الزراعة المستدامة، وسط قلق عالمي متزايد إزاء الأمن الغذائي.

وأعلنت الشركتان عن انتقال تعاونهما إلى المرحلة الثانية المسمى "ديجيتال سكاي"، إذ توفر "هواوي" خدمات الحوسبة السحابية و"5 جي"، ما يشكل البنية الأساسية اللازمة لنظام تحليلي بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وتوفر "درون تك" كاميرات ومستشعرات عالية الدقة، فضلًا عن طائرات "درون" لمسح الأراضي والمزارع والأشياء، والتقاط صور وجمع بيانات يعالجها الذكاء الاصطناعي، ويقدم معلومات عملية مباشرة للمستخدمين.

وتسمح التقنية المشتركة للمزارعين، برصد الحشرات الصغيرة، ومراقبة حالة المحاصيل، والتنبؤ بالحصاد المتوقع، ما يسمح بتوفير استهلاك المياه، والاستخدام المثالي للمواد الكيميائية والمبيدات الحشرية، مع تقليل النفايات والضياعات قدر الإمكان، وتخفيف التكاليف.

ويطمح المشروع في مرحلته الثانية إلى تطوير طريقة اقتصادية مشتركة لخدمات "الدرونز"، ويمكن أن يستأجر مستخدمون من قطاعات مختلفة؛ مثل المزارعين وموظفي الشركات والحكومة، الحلول التي يقدمها الذكاء الاصطناعي في مجال واسع من التطبيقات؛ مثل فحص الألواح الشمسية، وإدارة حركة النقل، ومتابعة حالة خطوط الطاقة.

وقال آندرياس ريتشاردت من وزارة المالية النمساوية، إن "المشروع من أوائل المشاريع التقنية في النمسا، الرامية إلى رصد النمو الزراعي بالصور المباشرة للمزارع"، مضيفًا: "نسعى إلى تطوير الإنتاج الزراعي وجودة المنتجات، من خلال توظيف التحول الرقمي في بنية تحتية مثالية تركز على تقنية 5 جي"؛ وفقًا لموقع شركة هواوي.

ويتمثل التحدي الأصعب في مواجهة استخدام "الدرونز" المدعمة بتقنية "5 جي" في الزراعة، في تغطية الشبكة، إذ إن شبكة "5 جي" مصممة للمستخدمين على مستوى سطح الأرض وفي المدن، في حين يلزم تطوير التغطية للطائرات على ارتفاع 50 مترًا من سطح الأرض.

وقال إيريك مانذر، نائب المدير التنفيذي بشركة "هواوي" في النمسا "يمكن للتقنية الجديدة أن تقلل من الموارد الكثيفة المستخدمة في الصيانة والمراقبة".