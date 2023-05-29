دانة غاز الإماراتية ترفع سقف ملكية الأجانب في الشركة إلى 100%
رفعت "دانة غاز" الإماراتية اليوم الاثنين سقف ملكية الأجانب في الشركة إلى 100%؛ ما سيسهم في التشجيع على المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسّن السيولة.
جاء ذلك ليتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية الجديد، الذي ألغى شرط تملّك مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركات العاملة في الدولة.
وكان الحد الأقصى لملكية الأجانب لا يتعدى 49%، وهو القرار الذي وافق عليه مساهمو الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ الـ26 من نيسان/ أبريل.
ونقلت صحيفة "الخليج" عن رئيس مجلس إدارة الشركة حميد جعفرأنه قال: "إن السماح للمستثمرين الأجانب بتملّك أسهم الشركة بالكامل سوف يدعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى دعم أسواق رأس المال النشطة في الدولة من خلال استقطاب أعداد أكبر من المستثمرين الدوليين وتعزيز السيولة النقدية في السوق".
وأضاف أنه من خلال خطط الشركة التوسعية فمن المتوقع أن تحقق دانة غاز معدلات نمو قوية، سواء في إقليم كردستان العراق حيث نعمل على زيادة الإنتاج، أو في مصر حيث نعمل على تعظيم قيمة أصولنا من خلال التفاوض للحصول على شروط اقتصادية أفضل".