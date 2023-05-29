دانة غاز الإماراتية ترفع سقف ملكية الأجانب في الشركة إلى 100%

رفعت "دانة غاز" الإماراتية اليوم الاثنين سقف ملكية الأجانب في الشركة إلى 100%؛ ما سيسهم في التشجيع على المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسّن السيولة.

جاء ذلك ليتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية الجديد، الذي ألغى شرط تملّك مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركات العاملة في الدولة.

وكان الحد الأقصى لملكية الأجانب لا يتعدى 49%، وهو القرار الذي وافق عليه مساهمو الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ الـ26 من نيسان/ أبريل.