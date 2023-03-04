تراجع عائدات وأرباح تويتر المعدلة 40% خلال ديسمبر

سجلت شركة "تويتر" انخفاضًا سنويًا بنسبة 40 % في كل من الإيرادات والأرباح المعدلة لشهر كانون الأول/ديسمبر، وفق ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال"، أمس الجمعة.

ويأتي هذا التقرير بعد أن خفض العديد من المعلنين إنفاقهم على منصة التواصل الاجتماعي منذ أن تولى إيلون ماسك مسؤولية الشركة، في 27 تشرين الأول/أكتوبر، وأدى ذلك إلى انخفاض بنسبة 71% في الإنفاق الإعلاني على "تويتر" خلال شهر كانون الأول/ديسمبر، طبقًا لبيانات شركة الأبحاث الإعلانية "ستاندرد ميديا إندكس".