"كيا" تطلق أول سيارة كهربائية رباعية الدفع

أعلنت شركة "كيا" الكورية الجنوبية عن سيارتها "2024 EV9"، التي تعد أول سيارة دفع رباعي كهربائية بالكامل تصدرها الشركة وهي الأضخم من نوعها، بعد عامين من عرض نموذجها المكون من 3 صفوف من المقاعد.

وأطلقت "كيا" نموذجها الكهربائي من السيارة في إطار توجهها للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المضر بالبيئة الناتج عن حرق السيارات التقليدية لمشتقات الوقود الأحفوري.

وتشبه السيارة طراز "إيسكالاد" من شركة "كاديلاك" الأمريكية، وهي بمثابة تطوير لسيارة "EV6" التي أطلقتها الشركة في 2021، بالتعاون مع شركة "هيونداي" الكورية الجنوبية؛ وفقا لموقع "ذا فيرج".

ونشرت شركة "كيا" مجموعة صور ومقاطع فيديو ترويجية تركز على ميزاتها؛ من زجاج أمامي أكثر ميلانا وأضواء "ليد" أمامية متحركة.