"بوليستار" تطلق سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات بميزات فائقة

كشفت شركة "بوليستار" الصينية -السويدية النقاب عن سيارة الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدام الخاصة بها.

ومن المقرر وصول سيارة Polestar 3 الجديدة إلى العملاء في الربع الأخير من عام 2023 وأتاحت الشركة السيارة للطلبات المسبقة بدءاً من الآن بسعر يبدأ من 85 ألف دولار في الولايات المتحدة.

وتتميز السيارة بالعديد من المزايا التي تساعدها على المنافسة، إذ تتمتع Polestar 3 بأداء قوي يبلغ 379 ميلاً للمدى بفضل حزمة البطارية التي تبلغ 111 كيلو وات في الساعة، وبذلك تتفوق السيارة على 305 أميال من سيارة EQS SUV الأكثر تكلفة من مرسيدس.

وتشير الشركة أيضاً إلى أن السيارة يمكنها الانطلاق من الصفر إلى سرعة 62 ميلاً في الساعة خلال 5 ثوانٍ فقط، كما تمتلك سرعة قصوى تبلغ 130 ميلاً في الساعة مع إمكانية دعم الشحن السريع بقدرة 250 كيلو وات.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع السيارة بالكثير من المزايا التكنولوجية، حيث تأتي سيارة Polestar 3 مزودة برادار وأجهزة استشعار فوق صوتية ومجموعة من الكاميرات؛ لتوفير ميزات الأمان المستعارة من شركة "فولفو".

وتضم السيارة أيضاً شاشة ترفيه مقاس 14.5 بوصة من الجيل التالي من منصة Snapdragon Cockpit Platform، وهي أول طراز من "بوليستار" يستخدم نظام NVIDIA Drive لتوفير ميزات مساعدة للسائق.

ومع ذلك، توفر الشركة نظام صوت مكونا من 25 مكبر صوت من شركة B&W مع شاشة عرض رأسية وبعض المزايا للسائق على الطرق السريعة ومواقف السيارات.

يذكر أن شركة "بوليستار" هي شركة سيارات صينية- سويدية مملوكة لشركة "فولفو" التابعة لمجموعة تشغ يانغ جيلي القابضة، ويقع مقر الشركة الرئيس في غوتنبرغ.