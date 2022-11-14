"أمريكانا" أول شركة تحظى باكتتاب مزدوج في السعودية والإمارات

يتطلع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ورجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، لجمع 1.8 مليار دولار من الإدراج المزدوج لمطعمي "كنتاكي" و"بيتزا هت" والمشرف عليهما في الشرق الأوسط شركة "أمريكانا" للمطاعم المملوكة "للعبار" والصندوق السعودي.

وأشار تقرير لوكالة "بلومبيرغ" يوم الإثنين، إلى أن هذا الطرح سيجعل شركة "أمريكانا" أول شركة يتم تداول أسهمها في كل من الإمارات والسعودية إذ تقدر قيمتها بقرابة 6 مليارات دولار.

وتبدأ يوم الإثنين، فترة الاكتتاب على أسهم "أمريكانا"، من خلال طرح 2527.09 مليون سهم من أسهمها، تشكل 30% من رأس مالها، وذلك عن طريق طرح عام أولي مزدوج ومتزامن في سوق أبوظبي للأوراق المالية والسوق السعودي "تداول".

وفي الطرح يبيع صندوق الاستثمارات العامة والعبار، 2.53 مليار سهم في الرياض وأبوظبي من مطاعم "أمريكانا" بسعر 2.55 ريال (0.68 دولار) إلى 2.68 ريال لكل منهما، ليصبح أكبر طرح عام أولي سعودي هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن فترة عرض "أمريكانا" هي 14-21 تشرين الثاني/ نوفمبر للمستثمرين الأفراد في الإمارات والسعودية، و22 تشرين الثاني/ نوفمبر، للمستثمرين المؤسسيين.

ومن المتوقع الإعلان عن سعر العرض النهائي في الـ23 من الشهر الجاري، وسيبدأ التداول في كلتا البورصتين في الـ6 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وخصصت الشركة 5% من الأسهم المطروحة للأفراد بدولة الإمارات و10% للأفراد في السعودية، مقابل 85% لشريحة المؤسسات المؤهلة.

وتدير "أمريكانا" مطاعم للعلامات التجارية بما في ذلك "باسكن روبنز" و"كوستا كوفي" و"تي جي آي فرايديز"، بالإضافة إلى "كنتاكي" و"بيتزا هت"، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

وكانت تديرها في السابق شركة الأغذية الكويتية تحت مظلة "أمريكانا" الأوسع والتي تشمل المطاعم وأعمال البقالة، لكن الاكتتاب هو لأعمال المطاعم فقط.

واشترت شركة العبار، "أمريكانا" في عام 2016، واستحوذ صندوق الثروة السعودي على حصة 50% منها في نهاية العام، وتم شطب "أمريكانا" لاحقًا من بورصة الكويت.

ويتولى بنك أبوظبي الأول ومجموعة "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" و "أس أن بي" التنسيق العالمي المشتركين للاكتتاب العام، في حين يتولى "أتش أس بي سي" و"هيرمز" الإدارة المشتركة للطرح.