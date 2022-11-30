أمازون تسجل أكبر مبيعات لها في عطلة لعيد الشكر

قالت شركة أمازون، اليوم الأربعاء، إنها سجلت أكبر حجم مبيعات لها على الإطلاق في عطلة أسبوعية لعيد الشكر هذا العام، إذ تهافت المتسوقون الذين لم يعرقلهم التضخم على كل السلع بداية من الأحذية الرياضية إلى ألعاب الفيديو.

وقالت أمازون إن وحدات التحكم (فاير تي.في.ستيكس) وسماعات الأذن اللاسلكية (إيربودز) والملابس الرياضية من إنتاج شركة شامبيون كانت من العناصر الأكثر مبيعا.