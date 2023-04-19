ماسك يطمئن المعلنين بشأن سياسة جديدة لتعديل محتوى "تويتر"

وقال للصحفيين والمعلنين: "إذا كان لدى شخص ما رسالة كراهية، فيجب ألّا يحصل على مكبّر للصوت. يجب أن يكون في إمكانه رغم كل شيء قول ذلك دون أن يفرض رأيه على الناس".

ومن خلال سياستها الجديدة، ستبدأ الشبكة الاجتماعية قريبًا في إضافة رسائل لتحديد التغريدات التي قلّصت القدرة على رؤيتها.

ومنذ أن اشترى تويتر، خفّف إيلون ماسك من قواعد الإشراف على المحتوى على الشبكة، وأعاد تفعيل حسابات كثيرة كانت محظورة بتهمة التحريض على الكراهية أو نشر معلومات مضللة. كما أجرى عمليات صرف قلصت عدد الموظفين في الشبكة من 7500 إلى أقل من 2000 موظف.

وفي الأسبوع الماضي، أصبحت إذاعة "ان بي ار" الأمريكية العامّة أول مؤسسة إعلامية كبيرة تغادر تويتر احتجاجًا على السياسة الجديدة للشبكة التي اشتراها الملياردير إيلون ماسك في تشرين الأول/أكتوبر الفائت مقابل 44 مليار دولار.

واتخذت مجموعة "سي بي سي/راديو كندا" الإعلامية العامّة خطوة مماثلة بعد قرار منصة إيلون ماسك إلصاق تسمية "إعلام مموّل من الحكومة" على حساباتها، مستنكرة ما اعتبرته مساسًا بـ"استقلاليتها" من خلال تصنيف "كاذب".