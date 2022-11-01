إيلون ماسك يحل مجلس إدارة تويتر ويصبح المدير الأوحد للشركة



أصبح إيلون ماسك المدير الأوحد لتويتر بعد إتمامه صفقة شراء موقع التواصل الاجتماعي العملاق ب44 مليار دولار وحلّ مجلس إدارته، وفق ما أظهرت وثائق تم تقديمها الإثنين أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وأفادت الوثائق ب"اكتمال عملية الإندماج" في 27 تشرين الأول/أكتوبر حيث أصبح "السيد ماسك المدير الأوحد لتويتر"، بينما جرى التخلي عن مجلس الإدارة برمته بما في ذلك الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال.

وكان ماسك الذي يرأس أيضا شركتي "تيسلا" و"سبايس أكس" قد ابدى خلال تقديمه العرض الأولي لشراء تويتر في نيسان/أبريل رغبته بسحب الشركة من التداول في سوق الأسهم لأن ذلك يساعده على تقديم كشوفات عامة أقل للهيئات التنظيمية.

كما أظهرت وثائق قضائية صادرة الاثنين أن فريق الدفاع عن ماسك طلب من محكمة في ولاية ديلاوير إغلاق القضية المرفوعة ضد الملياردير من قبل تويتر بعد الانتهاء من الصفقة.

وجاء في رسالة لفريق الدفاع عن ماسك مؤرخة في 28 تشرين الأول/أكتوبر وموجهة إلى القاضية كاثالين ماكورميك "مساء أمس، أنهى المدعى عليهم وتويتر العملية التجارية المنصوص عليها في اتفاق الاندماج المؤرخ في 25 نيسان/أبريل 2022".

وأضافت الرسالة "على ضوء هذا التطور، وافق المدعى عليهم وتويتر على التخلي عن ادعاءاتهم والادعاءات المضادة".

ورفع تويتر دعوى قضائية ضد ماسك في محكمة ديلاوير بعدما حاول الملياردير الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته الانسحاب من الاتفاق الذي أبرمه لشراء الموقع.

ولكن مع اقتراب موعد المحاكمة في تشرين الأول/أكتوبر، أعاد ماسك إحياء الصفقة التي انتهت بالاستحواذ على الموقع الأزرق لقاء 54,20 دولارا للسهم.