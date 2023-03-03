"الحيتان الطائرة".. هل تنافس طائرات الشحن قريبا؟

بدأت شركة فرنسية تُدعى "الحيتان الطائرة"، مؤخرا، في تطوير مناطيد عملاقة تحمل نفس الاسم، حيث تأمل أن يدعم منتجها هذا عمليات الشحن الجوي بشكل كبير وينافس الطائرات، مع توجه الكثير من الدول إلى التقليل من انبعاثات الكربون لحماية المناخ.

وقال رومان شلاك، رئيس الاتصالات في الشركة، إن المنطاد الذي سيعمل بغاز الهيليوم يمكن أن يساعد في حل مشكلة كيفية نقل البضائع "عندما تكون البنية التحتية غير متوفرة".

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن تقنية المناطيد كانت موجودة منذ أكثر من 150 عامًا، واكتسبت شعبية في أوائل القرن العشرين لنقل الركاب والبضائع عبر الأرض والمحيطات.

ولفتت إلى أنه عندما أصبحت الطائرات أسرع وأكثر تقدمًا، لم تستطع المناطيد مواكبة ذلك، وأنه في عام 1937 اشتعلت النيران في منطاد "هيندنبورغ" ما أسفر عن مقتل 36 شخصًا، إيذانًا بنهاية العصر الذهبي للمنطاد.