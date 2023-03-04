بقيمة 23 مليار دولار.. أمريكا تمنح 192 ترخيصا لشحن سلع وتكنولوجيا لشركات صينية محظورة

ذكرت وثيقة صادرة عن لجنة بالكونغرس الأمريكي يوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وافقت على 192 ترخيصا تزيد قيمتها عن 23 مليار دولار لشحن سلع وتكنولوجيا أمريكية إلى شركات صينية مدرجة في قائمة تجارية أمريكية سوداء في الربع الأول من العام الماضي.

وأظهر رسم بياني أنه تم منح 192 ترخيصا من بين 242 طلب ترخيص تم الفصل فيها بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس 2022 وأن 115 من التراخيص التي تمت الموافقة عليها احتوت على تكنولوجيا خاضعة للرقابة.