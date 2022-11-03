ردًا على اتحاد الشغل.. الحكومة التونسية تنفي عزمها بيع مؤسسات عامة

نفت الحكومة التونسية، اليوم الخميس، عزمها بيع مؤسسات عامة، وفقًا للاتفاق الأخير الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي.

ويأتي ذلك، ردًا على أمين عام اتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي الذي أبدى تحفظات كثيرة على التوجه الذي تسلكه الحكومة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، نصر الدين النصيبي، إنه "لا صحة لما تم تداوله حول وجود قرارات تتعلق بالتفريط في المؤسسات العامة، في البرنامج الذي تم تقديمه لصندوق النقد الدولي"، والتي تحدث عنها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل.

كما أكّد النصيبي، في تصريحات لإذاعة "موزاييك" المحلية، وجود توجّه للحكومة لدراسة وضع المؤسسات العامة "حالة بحالة"، ثم التفكير في جملة من الاقتراحات لإنقاذها، مشددًا على أنّ أولوية الحكومة تتمثل في المحافظة على كل المؤسسات العامة وإصلاحها.

وقال أمين عام اتحاد الشغل التونسي، الإثنين الماضي، إنّ الحكومة التونسية تعهّدت لصندوق النقد الدولي ببيع عدد من المؤسسات الكبرى وجزء من أرصفة أبرز ميناء تجاري في البلاد.

وأكّد الطبوبي "رفض المنظمة النقابية التام مبدأ التفريط في المؤسسات العامة"، مضيفًا أن الحكومة تعهدت لصندوق النقد الدولي بالتفريط في بنك الإسكان ووكالة التبغ والوقيد التي تعدّ واحدة من كبرى الشركات المساهمة في تعبئة موازنة الدولة، إضافة إلى عدد من الأرصفة بميناء رادس، جنوب العاصمة تونس، وهو أبرز ميناء تجاري.

وخلال اجتماع نقابي اتهم الطبوبي الحكومة بـ "المغالطة" فيما يتعلق بملفي التخلي عن المؤسسات العامة ورفع الدعم عن المواد الأساسية، مؤكدًا أن الاتحاد النقابي "سيواصل نضاله ضد برنامج الحكومة الخاص بهذين الملفين"، وأن ذلك يعد "معركة مجتمعية بالنسبة للمنظمة، ولا رجوع عنها".

ونقل موقع "الشعب نيوز"، التابع لاتحاد الشغل التونسي عن الطبوبي قوله إنه "لا يمكن لسياسة القمع وضرب الحريات والحقوق أن تخلق استقرارًا اجتماعيًا واقتصاديًا، والحديث عن رفع الدعم والتفريط في مؤسسات القطاع العام مرفوض تمامًا".