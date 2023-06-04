من الدجاج إلى الخمور.. "الحروب الثقافية" في أمريكا تطال شركات مختلفة

أثارت سلسلة مطاعم "شيك فيل ايه" الأمريكية للوجبات السريعة والشهيرة بأطباقها المؤلفة من الدجاج المقلي والمحبوبة لدى محافظين كثر، هذا الأسبوع، حفيظة بعض اليمينيين الذين اتهموها بالانزلاق إلى ثقافة الـ"ووك" التي تعني اليقظة حيال الإساءات العنصرية والتمييز.

ولأنّ سلسلة المطاعم تضمّ مسؤولًا يُعنى بـ"التنوع والمساواة والاندماج"، انتشرت دعوات لمقاطعتها على غرار الحملات التي استهدفت أخيرًا شركات أخرى بينها سلسلة متاجر "تارغت" وشركة "بَد لايت" لتصنيع البيرة.

وتُعتبر "شيك فيل ايه" علامة تجارية محافظة فيما كان مؤسسها من اتباع الكنيسة المعمدانية. ويشير موقعها الإلكتروني إلى أنّها تُقفل أيام الأحد ليتسنّى لموظفيها أخذ قسط من الراحة والصلاة إذا رغبوا في ذلك".

وفي 2012، وجّه التقدّميون انتقادات حادة لسلسلة المطاعم متّهمين إياها بتمويل تحركات مناهضة لزواج المثليين، أما اليوم، فانقلبت الآية. إذ يشتكي عدد من نجوم مواقع التواصل اليمينيين من التزام "شيك فيل ايه" بـ"التنوع"، وهو ما يبرز في موقعها الإلكتروني، ومن أنّها توظّف نائب رئيس مسؤولا عن هذا الموضوع. ومع أنّ سلسلة المطاعم عيّنت هذا الموظف قبل بضع سنوات، إلا أنّ التطرّق لهذا الموضوع تمّ هذا الأسبوع.

وعلّق جيف كلارك، المسؤول السابق في وزارة العدل في عهد دونالد ترامب، بالقول "هذا مخيب للآمال. حتى أنت يا شيك فيل ايه؟"، في عبارة مقتبسة مما قاله يوليوس قيصر لصديقه بروتوس لحظة مقتله ("حتى أنت يا بروتوس؟").

وفي مقطع فيديو انتشر بصورة كبيرة عبر الإنترنت، اتّهمت المساهِمة في منظمة "تورنينغ بوينت يو اس ايه" المحافظة مورغون مكمايكل سلسلة المطاعم بأنها "رضخت لأمراء ثقافة الـووك".

وقالت المرأة وهي تتناول طبقًا من الدجاج في أحد المطاعم المُنافسة " شيك فيل ايه ما عُدتِ دجاج الرب بل صرتِ دجاج الووك، وهي مسألة تزعجني كمسيحية".