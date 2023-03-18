مقابل 69 مليار دولار.. "مايكروسوفت" تحاول إقناع المفوضية الأوروبية بصفقة "أكتيفيجن بليزارد"

أعلنت شركة مايكروسوفت الجمعة، أنها قدمت تعهدات إلى المفوضية الأوروبية لإقناعها بالموافقة على خطتها لشراء ناشر ألعاب الفيديو الأمريكي "أكتيفيجن بليزارد" مقابل 69 مليار دولار.

وكانت الشركة التي تبيع أجهزة "إكس بوكس"، أعلنت في كانون الثاني/ يناير 2022 عن استحواذها على “أكتيفيجن بليزارد” التي تطور ألعاب فيديو شهيرة بينها "كول أوف ديوتي" و"كاندي كراش". ويواجه المشروع الذي يهدف إلى إقامة ثالث أكبر شركة لألعاب الفيديو في العالم، مشاكل مرتبطة بقوانين المنافسة.

وفتحت المفوضية الأوروبية، المكلفة بالإشراف على المنافسة في الاتحاد الأوروبي، تحقيقًا في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مبدية الخشية من أن مايكروسوفت قد "تمنع الوصول إلى ألعاب الفيديو المطورة من أكتيفيجن بليزارد" أمام مستخدمي وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر، بما يشمل لعبة "كول أوف ديوتي"، وأرجأت الموعد النهائي لاتخاذ قرارها إلى 22 أيار/ مايو، بعدما كان محددًا مسبقًا في 25 نيسان/ أبريل.

ولم ترغب "مايكروسوفت" ولا المفوضية في إعطاء تفاصيل عن الالتزامات المقدمة الخميس.