"مغريات الجنسية السريعة".. ألمانيا تجذب العمال الأجانب مجددا

تواصل الحكومة الألمانية منح الامتيازات والتسهيلات بهدف إنعاش سوق العمل الألماني، الذي يُعاني من تحديات كبيرة أبرزها وجود أكثر من 350 ألف وظيفة شاغرة في القطاع الصناعي.

وبعد إنشائها مراكز هجرة خارج ألمانيا لاستقطاب العمال المهرة من خارج الاتحاد الأوروبي، تضيف الحكومة الألمانية اليوم عامل جذب جديدا للعمال المهاجرين، وهو إصدار قانون يمكّن العمال الأجانب المهرة من الحصول على الجنسية الألمانية بعد 3 سنوات فقط من الإقامة والعمل هناك.

ورغم سلسلة الإجراءات تلك، لم يتمكن سوق العمل الألماني من استقطاب عدد كبير من الأجانب، خاصة العرب، وذلك لأسباب تعلقت بحاجز اللغة والبيروقراطية والعقلية الصعبة، التي تدار بها المؤسسات المهنية.

عوامل جذب تقابلها معوقات

وقال أيمن السيّاب، وهو مغربي الجنسية ويعيش في هامبورغ: "كل تسهيلات ازدواجية الجنسية وتقليل مدة الحصول على الجنسية الألمانية وتسهيل إثبات إجادة اللغة والاندماج، لا توازي المصاعب التي تعترض العامل الأجنبي في سوق العمل الألماني".

وأضاف السيّاب لـ"إرم نيوز"، أن "إجراء محادثة بسيطة باللغة الألمانية يحتاج إلى سنوات، فكيف عندما نتحدث عن مصطلحات صعبة مرتبطة بمعمل أو منشأة صناعية كبيرة، يحتاج الألماني إلى سنوات حتى يفهم كل تفاصيلها وتشعباتها، إضافة إلى أزمة السكن المستعرة في مدن مثل برلين وهامبورغ وفرانكفورت".