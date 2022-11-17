اتفاق سعودي كوري جنوبي لبناء مصنع هيدروجين في المملكة

قالت ثلاثة مصادر، يوم الخميس، إن شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) وشركات أخرى، توقع مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لبناء وتشغيل مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا في السعودية.

ويتزامن الاتفاق مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء نقلا عن مصادر بالقطاع، أن مشروع المصنع الذي يقام على مساحة 396694 مترا مربعا في ينبع بالمملكة العربية السعودية، سيتم تشييده بين 2025 و2029 وسيجري تشغيله لمدة 20 عاما.

ومن المتوقع أن ينتج المشروع 1.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر والأمونيا سنويا، فيما تبلغ قيمته حوالي 6.5 مليار دولار.

وأوضحت "يونهاب" أن من بين الشركات الموقعة على الاتفاق المبدئي شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو)، وكوريا ساوثرن للكهرباء، وشركة النفط الوطنية الكورية، وبوسكو القابضة، وسامسونج سي آند تي.

وعقد الأمير محمد بن سلمان، في سيول جلسة مباحثات مع رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داك سو.

فما أعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية، أن الرئيس يون سوك يول، سيجري محادثات أيضا مع ولي العهد السعودي، يوم الخميس.