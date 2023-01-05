رئيس أمازون: التسريح سيطال أكثر من 18 ألف موظف

وبدأت الشركة التي تتخذ من سياتل مقرا، تسريح الموظفين بقسم الأجهزة في تشرين الثاني/ نوفمبر. وقال مصدر حينها إن أمازون تستهدف تخفيض 10 آلاف وظيفة بقسم الأجهزة، فضلا عن قسمي الموارد البشرية والتجزئة.

وتتأهب أمازون، التي تعد ثاني أكبر أرباب العمل بالقطاع الخاص في الولايات المتحدة إذ توظف أكثر من 1.5 مليون شخص، لنمو محتمل بوتيرة أبطأ. ويأتي هذا فيما يجبر التضخم المرتفع الشركات والمستهلكين على خفض الإنفاق.

وستؤدي التخفيضات الإضافية للوظائف بأمازون لرفع العدد الإجمالي لديها بحيث يتجاوز الخطط التي أعلنتها شركات كبرى أخرى مؤخرا.