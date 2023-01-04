لتخفيف التوتر.. شركة Lifte تنتج أثوابا عصرية خاصة بمرضى المستشفيات
بالتأكيد تكون الملابس الأنيقة والموضة هي آخر شيء يدور في أذهان العديد من الأشخاص عند الاضطرار إلى قضاء بعض الوقت في المستشفى، إلا أن شركة الملابس اليابانية "Lifte" تشير إلى أن الملابس الأنيقة وذات الجودة العالية هي واحدة من الطرق المهمة لتخفيف التوتر لدى المرضى.
وتخصصت علامة الأزياء التجارية اليابانية "ليفتي" في تصنيع ملابس المرضى الأنيقة عالية الجودة التي يتم ارتداؤها في المستشفيات، بحيث تكون مريحة عند ارتدائها لفترات طويلة من الزمن إضافة إلى شكلها الجمالي.
وتعاونت شركة "Lifte" مع شركة "Classico" للتوريدات الطبية وشركة "Elan" التي تقدم خدمات الملابس للمستشفيات؛ من أجل تصنيع ملابس عالية الجودة للمرضى، نظرًا لأنه في معظم الأحيان لا تناسب هذه الملابس الأشخاص المرضى، كما أن الأقمشة المصنوعة منها تكون قاسية جدًا؛ لدرجة أنها تكون غير مريحة عند الارتداء.
ولا يقتصر تصميم ملابس "Lifte" على أن تساير الموضة فقط، بل إنها مصنوعة أيضًا من نسيج خاص يحافظ على نعومتها لفترة أطول لتكون أكثر راحة، فتظل محتفظة بنعومتها حتى بعد أكثر من 80 دورة غسيل بالمنظفات القوية.
وصممت هذه الشركات ملابس المرضى في نوعين أحدهما كلاسيكي والأخر رداء للحمام، تأتي بـ 4 ألوان هي اللون الوردي والأزرق الفاتح والرمادي واللون البنفسجي الفاتح.
ووفقًا للشركة، فهي تسعى جاهدة لتحقيق أقصى درجات التصميم والجماليات، فيما يخص ملابس المستشفيات، ويتمثل الهدف النهائي للعلامة التجارية اليابانية هو جعل مرتديها يشعرون بالإيجابية وأن يكونوا أقل اكتئابا بشأن وضعهم الصحي من خلال ارتداء ملابس أنيقة وعالية الجودة.
وعلى الرغم من المواصفات المذكورة، لا توجد معلومات عن أسعار هذه الملابس، ولكن بالنظر إلى أن الشركة تنتج ملابس عالية الجودة، فمن المتوقع أنها تأتي بسعر باهظ.