لتخفيف التوتر.. شركة Lifte تنتج أثوابا عصرية خاصة بمرضى المستشفيات

ووفقًا للشركة، فهي تسعى جاهدة لتحقيق أقصى درجات التصميم والجماليات، فيما يخص ملابس المستشفيات، ويتمثل الهدف النهائي للعلامة التجارية اليابانية هو جعل مرتديها يشعرون بالإيجابية وأن يكونوا أقل اكتئابا بشأن وضعهم الصحي من خلال ارتداء ملابس أنيقة وعالية الجودة.

وعلى الرغم من المواصفات المذكورة، لا توجد معلومات عن أسعار هذه الملابس، ولكن بالنظر إلى أن الشركة تنتج ملابس عالية الجودة، فمن المتوقع أنها تأتي بسعر باهظ.