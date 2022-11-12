أومنيكوم للدعاية توصي عملاءها بالتوقف عن الإنفاق على الإعلانات بتويتر

أوصت مجموعة "أومنيكوم" الأمريكية العملاقة للدعاية والتسويق عملاءها بوقف إنفاقهم مؤقتا على الإعلانات في "تويتر" على المدى القصير، وذلك حسب ما قالته مذكرة داخلية اطلعت عليها "رويترز".

وتخدم "أومنيكوم" أكثر من خمسة آلاف عميل في 70 دولة، من بينهم "مكدونالدز" و"أبل" و"جونسون آند جونسون".

ولم تذكر المذكرة العملاء بالاسم وليس من الواضح ما إذا كان أي منهم قد أوقف مؤقتا الإنفاق على إعلانات تويتر.

وتؤكد هذه الخطوة شكوكا متزايدة بين الوكالات والعلامات التجارية، حول مستقبل موقع "تويتر" منذ استحواذ إيلون ماسك عليه مقابل 44 مليار دولار.

وأنحى الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" باللوم على مجموعات الحقوق المدنية في انخفاض الإيرادات بشكل كبير مع ضغطها على معلني تويتر لمقاطعة الخدمة، إلى أن يوضح ماسك كيف سيتحكم في المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على "تويتر".

ووفقا للمذكرة، "يبدو أن قدرة تويتر على الحفاظ على المستوى السابق لإجراءات سلامة العلامة التجارية وفاعليتها معوقة على المدى القريب".

"وعلى الرغم من اعتقاد مجموعة أومنيكوم أن هذا من غير المرجح أن يؤدي إلى زيادة بيئة المخاطرة بشكل ملحوظ للمعلنين، فإن خطر الارتباط بمحتوى غير آمن يمكن أن يرتفع، ويجب أخذ مثل هذا في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن استخدام المنصة".