"ريفيان" تستدعي 13 ألف مركبة كهربائية لمشكلة في التوجيه والتحكم

استدعت شركة "ريفيان" الأمريكية 13 ألف مركبة كهربائية، هو مجموع الشاحنات الكهربائية وسيارات الدفع الرباعي التي سلمتها الشركة؛ بسبب مشكلة في توجيه السيارات والتحكم فيها.

وجاء قرار الشركة بعد تلقي 7 شكاوى منفصلة تفيد بأن أداة التثبيت، التي تربط مفصل التوجيه بذراع التحكم العلوي للسيارة، لم يتم ربطها بشكل كافٍ.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، آر جاي سكارينج، إن الشركة تستدعي المركبات، على الرغم من وجود عدد قليل من الشكاوى التي تم الإعلان عنها، ولكن اتخذت الشركة قرارها بسبب الحذر الشديد.

وأضاف أن هذه الأداة يمكن أن ترتخي في ظروف نادرة، وفي هذه الحالة تؤدي إلى فقدان التحكم في التوجيه، مشددًا على أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات جراء هذه المشكلة.

ومن المتوقع أن تقوم الشركة بفحص جميع المركبات المتأثرة في غضون 30 يومًا، وطالبت "ريفيان" عملاءها بضرورة إحضار سياراتهم إلى مراكز الخدمة لتشديد أدوات التثبيت في سياراتهم في غضون دقائق، وقالت الشركة أيضًا إن بإمكانها إرسال شاحنات إصلاح متنقلة للعملاء.

وتعرض "ريفيان" في الوقت الحالي نموذجين من السيارات، هما شاحنة "R1T" و" R1S SUV"، إلا أنها تقوم بتصنيع شاحنات كهربائية بمصنعها في مدينة نورمال، الواقعة بولاية إلينوي الأمريكية.

وتأثرت الشركة مثل معظم الشركات العالمية بمشاكل سلسلة التوريد العالمية على مدى العامين الماضيين، وهو ما أثرعلى قدرتها على الإنتاج.

وفي وقت سابق من هذا العام، حاولت الشركة رفع سعر شاحنتها الصغيرة "R1T" بمقدار 12 ألف دولار؛ بسبب التضخم ونقص المكونات، إلا أنها تراجعت عن القرار بسرعة بعد رد فعل العملاء.

وفي شهر تموز/يوليو الماضي، أعلنت "ريفيان" أنها ضاعفت إنتاجها إلى 4401 سيارة للربع الثاني من العام مقارنة بالربع الأول، ويعتبر هذا الرقم بسيطًا مقارنة بشركات صناعة السيارات الأخرى، في حين قامت شركة "تسلا" بتصنيع أكثر من 258 ألف سيارة خلال نفس الفترة.