الكشف عن سياسة جديدة لعمل شركات الإنترنت في العراق
كشف العراق عن سياسة جديدة لعمل شركات الإنترنت في البلاد، تتضمن منع احتكار شركة معينة بعينها لسوق الإنترنت، مع تشديد الإجراءات ضد الشركات ومحاسبة المخالفة منها.
وأبلغت وزيرة الاتصالات هيام الياسري وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت، أن الوزارة تعكف على إعداد سياسة وعقود جديدة تضبط عمل شركات الإنترنت في العراق.
وتحدثت الوزيرة العراقية عن "عدم التزام بعض شركات الإنترنت لاسيما الشركات الكبيرة جداً والمحتكرة للسوق التي تسيطر على أكثر من 80% من السوق ولديها عقود نافذة".
وأشارت إلى إجراءات الوزارة حيال بعض الشركات التي "وصلت إلى حد التقاضي في المحاكم ضد الشركات التي تقدم خدمة سيئة للمواطنين، والتي لم تلتزم بأسعار الوزارة".
وبينت الوزيرة العراقية أن "هذه الشركات تنتهي عقود بعضها خلال الأشهر المقبلة، وبالتأكيد لن تسمح لأي شركة فشلت في تقديم الخدمة على مدى السنوات السابقة والأشهر الماضية، بأن تتسلم عقودا جديدة لتجهيز الخدمة، وستتم إتاحة المجال للشركات الكفوءة فقط".
وأكدت أن "العقود الجديدة التي سيتم إطلاقها في الربع الأخير من العام الحالي، ستكون عقودا مختلفة بسياسة جديدة، على رأس أولوياتها منع احتكار شركة معينة بعينها لسوق الإنترنت، مع تشديد الإجراءات ضد الشركات ومحاسبة المخالفة منها، لأن العقد شريعة المتعاقدين".