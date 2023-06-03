الكشف عن سياسة جديدة لعمل شركات الإنترنت في العراق

كشف العراق عن سياسة جديدة لعمل شركات الإنترنت في البلاد، تتضمن منع احتكار شركة معينة بعينها لسوق الإنترنت، مع تشديد الإجراءات ضد الشركات ومحاسبة المخالفة منها.

وأبلغت وزيرة الاتصالات هيام الياسري وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم السبت، أن الوزارة تعكف على إعداد سياسة وعقود جديدة تضبط عمل شركات الإنترنت في العراق.