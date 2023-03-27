ماسك يقدر قيمة تويتر بـ20 مليار دولار

أظهرت وثيقة داخلية أن إيلون ماسك، يقدر حاليًّا قيمة منصة تويتر بـ 20 مليار دولار، بعدما كانت القيمة التقديرية 44 مليارًا عند استحواذه على الشبكة الاجتماعية قبل 5 أشهر.

وتتعلق الرسالة الداخلية الموجهة للموظفين، والتي كشفت عنها وسائل إعلام أمريكية، بمشاركة الأرباح داخل المجموعة التي تتخذ مقرًا لها في سان فرانسيسكو، وبتخصيص الأسهم في شركة "اكس هولدينغز" المشرفة على "تويتر" منذ الاستحواذ عليها في نهاية تشرين الأول/أكتوبر.

ويقدر برنامج توزيع الأسهم قيمة المنصة بـ20 مليار دولار، وهو مبلغ قريب من قيمة رأس المال في "سناب"، الشركة الأم لـ"سنابتشات" (18.2 مليار دولار)، أو شبكة "بنترست" (18.7 مليار دولار)، وهما شركتان مدرجتان في البورصة.

وتوجهت وكالة "فرانس برس" بأسئلة عبر عنوان البريد الإلكتروني المخصص للصحافة، لكن رد "تويتر" أتى عبر إجابة تلقائية تضمنت فقط رمزًا تعبيريًّا (إيموجي) على شكل كومة براز.