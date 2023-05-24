الذكاء الاصطناعي سيلغي 55 ألف وظيفة في "BT Group"

أعلنت مجموعة "بي تي - BT Group" للاتصالات في بريطانيا بأنها ستخفض ما بين 40 إلى 55 ألف وظيفة بحلول نهاية العقد الحالي، وسط خطط للتحول إلى الذكاء الاصطناعي والخدمات المؤتمتة، وفق ما أوردته صحيفة الـ"إندبندنت" البريطانية، اليوم الثلاثاء.

ولدى شركة الاتصالات العملاقة حوالي 130 ألف موظف، لكنها تخطط لخفض هذا العدد إلى ما بين 75 ألفًا و95 ألفًا ضمن الفترة المذكورة.

وهذا يعني أن ما يصل إلى 55 ألف وظيفة قد يتم إلغاؤها على مدى 5 إلى 7 أعوام مقبلة، أي أكثر من 40% من مجموع القوة العاملة في الشركة.