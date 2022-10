لمنافسة "تسلا".. "جنرال موتورز" تتوسع في صناعة البطاريات والألواح الشمسية

قررت مجموعة "جنرال موتورز" الأمريكية إنشاء وحدة أعمال جديدة "جي إم إنرجي" لبيع البطاريات ومعدات الشحن والألواح الشمسية في جهد واسع النطاق لإنشاء مجموعة من الملحقات التي يمكن أن تساعد في بيع تشكيلتها من السيارات الكهربائية.

ويمثل القسم الجديد، "جنرال موتورز للطاقة"، تحديًا مباشرًا لشركة تسلا، كلاعب رئيس في توليد الطاقة المتجددة وتخزينها، حيث تتجه المجموعة لإزاحة شركة السيارات الكربائية الأولى في العالم عن القمة.

وصرحت "جنرال موتورز" بأنها تعتزم تجاوز شركة إيلون ماسك في نهاية المطاف في مبيعات السيارات - والآن تريد تحديها على صعيد الطاقة أيضًا.

وقال ترافيس هيستر نائب رئيس عمليات نمو المركبات الكهربائية في "جنرال موتورز"، إن الشركة لاحظت تحركات إيلون ماسك في هذا السوق وترى فرصة لنفسها.

وإضافة إلى تسلا، هناك مجموعة من الشركات الأصغر والأقل شهرة والتي تبيع هذه المنتجات، مثل Generac، التي تبيع مولدات الطاقة الاحتياطية، وشركة Fluence Energy، وهي شركة لتخزين الطاقة.

وفي الوقت الحاضر، لدى جنرال موتورز 4 سيارات كهربائية في السوق، هي: Chevy Bolt EV and EUV; the GMC Hummer EV; and the Cadillac Lyriq.

وفي غضون العامين المقبلين، ستطلق سيارات Chevy Silverado EV و Blazer EV و Equinox EV، إضافة إلى سيارة Hummer SUV وكاديلاك كهربائية أخرى.

وقال هيستر إن "جنرال موتورز" قالت إنها تهدف إلى بيع مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2025، وكل من هؤلاء العملاء هو أيضًا عميل محتمل لشركة جنرال موتورز للطاقة.

وستتألف "جي إم إنرجي" الجديدة من 3 وحدات، هي: Ultium Home و Ultium Commercial و Ultium Charge 360، وهو برنامج الشحن EV للشركة.