الصين تنشر سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال

نشرت الصين مؤشرات اقتصادية أتت أقل من المتوقع لشهر نيسان/أبريل الثلاثاء مع استمرار ضعف الطلب، وهو ما يدل على أن الانتعاش ما زال متعثرًا منذ رفع القيود الصارمة لاحتواء كوفيد في كانون الأول/ديسمبر 2022.

قال المكتب الوطني للإحصاء، إن مبيعات التجزئة، وهي المؤشر الرئيس لاستهلاك الأسر، ارتفعت بنسبة 18,4% على أساس سنوي. وهذا أقل من 21,9% توقعها محللون استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم، على الرغم من انتعاش الحركة في مراكز التسوق والمطاعم في الأشهر الأخيرة.

هذا الضعف في الطلب المحلي، على الرغم من انخفاض التضخم، يؤدي إلى تباطؤ الانتعاش الاقتصادي.

تهدف الصين إلى تحقيق نمو بنسبة 5% تقريبا هذا العام، وهو من أدنى مستويات النمو لديها منذ عقود ومع ذلك قالت إنه "لن يكون من السهل" تحقيقه.

لكن الخبير الاقتصادي جيوي جانغ من شركة Pinpoint Asset Management يقول إن اعتماد "مستوى منخفض يترك للحكومة مجالًا للمناورة".